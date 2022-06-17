«Действует другой указ». Что известно о мобилизации женщин во время военного положения

17 июня, 06:18
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Военный учет женщин 2022 — что изменилось (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

Военный учет женщин 2022 — что изменилось (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

В марте 2022 года Министерство юстиции Украины зарегистрировало новый приказ о взятии женщин на военный учет. Рассказываем об изменениях и повлияют ли они на мобилизацию женщин во время военного положения.

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Будут ли призывать женщин, состоящих на военном учете, в военную службу пояснила адвокат Наталья Фещик в интервью НВ:

«На основании Указа президента Украины О мобилизации всех лиц, состоящих на военном учете должны призывать — независимо от пола. Так было всегда. По состоянию на сегодняшний день в рамках военного положения действует другой Указ, которым не определено, должны призываться женщины или мужчины - призываются просто военнообязанные лица. Другой вопрос, что перечень женщин, которые должны состоять на военном учете, на сегодняшний день значительно меньше, чем мужчины».

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Согласно ЗУ О воинской обязанности и военной службе женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению государства в военное время. В мирное время исключительно в добровольном порядке по контракту.

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Согласно приказу Минобороны Украины О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года № 313 взятие женщин на военный учет в Украине должно быть обеспечено с 1 октября 2022 года. В приказе указан обновленный перечень специальностей, получивших которые женщины должны обязательно стать на военный учет — их количество уменьшили с 35 до 14.

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Напомним, ранее НВ, опираясь на комментарии экспертов и военнослужащих, рассказывал, в каких случаях женщины могут мобилизовать в ряды ВСУ. Также во время военного положения в Украине женщин, подростков и других гражданских трудоспособных лиц могут привлекать к определенным задачам.

Недавно роспропаганда начала распространять фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины. В ЦПД подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейковым.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Военнообязанные Война в Украине Воинский учет Женщины-военные

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