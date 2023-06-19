F-16 будут в Украине не ранее Нового года — Резников 19 июня, 21:26 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не ранее Нового года 2024, считает министр обороны Украины Алексей Резников.



Свой прогноз он озвучил в интервью Настоящему Времени, опубликованному в понедельник, 19 июня.



«Это было мое пожелание Санте. Поэтому было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году первый F-16 все-таки взлетел», — сказал глава Минобороны Украины



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Резников считает, что украинским пилотам понадобится около четырех месяцев для освоения F-16.

«После тестирования наших двух пилотов в Соединенных Штатах считается, что срок до шести месяцев будет достаточным. Я считаю, что наши опытные пилоты, с их желанием и стремлением, наверное, полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять и умеем учиться», — сказал Резников.

Он привел в пример обучение украинцев на САУ Сrab и системах ПВО Patriot, которое прошло быстрее ожидаемого.

В то же время Резиков подчеркнул, что пилот летать самостоятельно: ему нужны инженеры, техники, обслуживание, оружейники, заправщики. Их обучение дольше четырех месяцев.

Параллельно, добавил министр, Украине нужно готовить инфраструктуру: аэродромы, укрытия​.

Инфографика: НВ

Готовность принять участие в передаче Украине истребителей F-16 выразили восемь стран Европы:

Великобритания,

Нидерланды

Польша

Дания

Швеция

Бельгия

Португалия

Франция

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

