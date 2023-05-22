Португалия готова помогать Украине запчастями к истребителям F-16 22 мая, 23:57 Флаг Португалии (Фото:b1-foto / pixabay)

Португалия готова научить украинских пилотов использовать истребители F-16. Также страна готова помогать ВСУ запчастями для самолетов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Португалии Жуан Гомес Кравиньо, сообщает Diário de Notícias.

«Португалия открыта для такой возможности. У нас есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, также F-16, для обучения украинских пилотов», — сказал министр.

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Поставка Украине самолетов F-16, имеющихся в португальских ВВС, является не обсуждаемым вопросом. Министр добавил, что у Португалии нет неограниченного количества истребителей.

«У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также в НАТО, поэтому пока этот вопрос не поднимаем», — сказал Жуан Гомес Кравиньо.

Глава МИД Португалии также сказал, что страна готова выслушать просьбы Украины по поставке запчастей в эти самолеты и помочь с их удовлетворением.

22 мая министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравиньо заявил, что вопрос предоставления Украине португальских F-16 в рамках «коалиции истребителей» в данный момент не обсуждается.