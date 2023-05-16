Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали «коалицию истребителей» — Зеленский 16 мая, 23:07 F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 мая, сообщил, что Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали коалицию истребителей.

В вечернем видеообращении Зеленский отметил, что накануне он договорился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, что страны «будут работать над коалицией истребителей», включая тренировки и передачу самолетов.

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«Вчера же это поддержал господин Президент Франции Макрон, а сегодня поддержал Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции! Спасибо всем!» — сказал президент Украины.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от союзников от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи, чтобы защитить небо от российских атак.

Инфографика: НВ