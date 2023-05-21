Сунак заявил, что Британия летом начнет обучение украинских пилотов на F-16 21 мая, 18:22 Риши Сунак и Владимир Зеленский на саммите Большой семерки в Хиросиме, Япония (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16, чтобы «поддержать украинские Военно-воздушные силы тем, что им потребуется для будущего».

Об этом сообщило CNN, ссылаясь на комментарий британского премьера Риши Сунака.

Сунак приветствовал «очень ощутимый прогресс в оказании дальнейшей поддержки», достигнутый на саммите G7, особенно поддержку президентом США Джо Байденом «международной коалиции» для предоставления многоцелевых истребителей нового поколения Украине.

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«Украина должна не только выиграть войну, но и получить справедливый и прочный мир», — подчеркнул премьер Британии.

Сунак оценил личное присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите Большой семерки как «очень мощный момент» и сказал, что «безопасность Украины — это наша безопасность».

«Увидеть президента Зеленского, который стоит бок о бок со своими союзниками по G7 — я считаю, что это сигнал России и миру, что мы объединены вокруг президента Зеленского и его людей и будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется», — добавил британский премьер.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.

20 мая в Белом доме подтвердили участие в коалиции. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов поставит.

Салливан сообщил, что Украина получит истребители при условии, что их не будут использовать для ударов по территории Российской Федерации.

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев надеется, что истребители F-16 появятся в Украине осенью.