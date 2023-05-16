Бельгия готова учить украинских пилотов на F-16 — СМИ 16 мая, 22:40 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Бельгия готова учить украинских пилотов летать на американских истребителях F-16.

Об этом пишет DeMorgen со ссылкой на офис премьера Бельгии Александра Де Кроо.

Сообщается, что вопрос F-16 обсуждали президент Владимир Зеленский во время встречи с премьерами Бельгии и Нидерландов.

Видео дня

«Во время саммита в Гааге в начале этого месяца вопрос F-16 также обсуждался во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром. Мы сказали, что не можем поставлять самолеты, но можем учить пилотов», — сказали там.

Инфографика: НВ

По словами главы МИД Дмитрия Кулебы, процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны Вашингтона.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.