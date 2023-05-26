Все зависит от США. Нидерланды еще не определились, передадут ли Украине F-16 26 мая, 23:35 Нидерланды возглавили учебную миссию украинцев на самолетах F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна в данный момент еще не приняла решение об отправке самолетов F-16 в Украину.



«Решение о поставках F-16 еще не принято. Опять же, для начала необходимо американское разрешение. Если вы намерены проводить учения, очевидно, что вы всерьез задумаетесь об этом. Но решение еще не принято», — заявил Рютте.

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Он подчеркнул, что его страна вместе с Бельгией и Великобританией возглавляет обучение для украинских пилотов, но обсуждение отправки самолетов состоится отдельно.

«Нидерланды действительно играют, я думаю, важную роль сейчас в вопросе об Украине и поставках оружия. Но мы не настолько велики, чтобы позволить себе выпускать всевозможные релизы через СМИ», — заявил глава правительства.

16 мая 2023 года советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил об обращении украинской стороны к странам-партнерам с просьбой передать от 40 до 50 самолетов F-16 чтобы сформировать три-четыре эскадрильи.

В тот же день Великобритания, Нидерланды и Франция объявили, что создают «коалицию истребителей» для предоставления Украине F-16

19 мая президент США Джо Байден поддержал международную коалицию и стребителей для Украины.

В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

25 мая после завершения Рамштайна министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Инфографика: NV