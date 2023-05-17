Польша передала Украине почти все МиГ-29, но истребители F-16 не может — Дуда 17 мая, 14:09 МиГ-29 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польша готова систематически передавать Украине самолеты МиГ-29, но отдать F-16 нет. Американских истребителей в Варшаве немного.

Об этом заявил президент Анджей Дуда во время саммита Совета Европы в Рейкьявике, сообщает Polskie Radio.

По его словам, Польша передала Украине «почти все» свои МиГ-29 и готова делать это дальше. Однако количество F-16 у Варшавы «относительно небольшое».

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«Мы готовы поддерживать процесс подготовки украинских пилотов — этом я некоторое время обсуждал с премьер-министром и министром обороны Мариушем Блащаком. Однако то количество самолетов F-16, которым мы владеем, не позволяет сегодня говорить о передаче Украине какой-то части», — сказал Дуда.

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Накануне глава МИД Кулебы Дмитрий Кулеба заявил, что несколько стран готовы передать Украине истребители в составе коалиции.

8 мая Блащак заявил, что Варшава передала Киеву уже десять самолетов МиГ-29. Словакия поставила в Украину все 13 обещанных истребителей МиГ-29. Две страны стали первыми членами НАТО, предоставившими украинским защитникам боевые самолеты.

В Воздушных силах Украины считают, что передача модернизированных советских истребителей МиГ-29 — серьезная помощь, но вряд ли это приведет к особым изменениям на фронте, поскольку для превосходства в воздухе Украине нужны современные многоцелевые самолеты.