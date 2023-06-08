Самолеты F-16 и наступление. Каких возможностей нет у ВСУ на фронте 8 июня, 20:13 NV Премиум

Если мы потеряем преимущество в воздухе, то прилетят российские самолеты и вертолеты и сделают из Украины Мариуполь или Бахмут

По состоянию на сейчас уже объявлено, что передача F-16 состоится. Мы уже и не сомневались в этом, потому что вели постоянные консультации с западными партнерами относительно того, какой именно самолет должен стать в строй, где его взять, на каких основаниях, кто будет предоставлять вооружение, кто будет обучать наших специалистов-летчиков и авиационных инженеров (то есть инженерно-авиационную службу, офицеров боевого управления и других специалистов, которые будут заниматься эксплуатацией этих самолетов). Кроме того, должны быть подготовлены для приема этой техники аэродромы и инфраструктура. Есть некоторые моменты, которые надо еще дорешать, но это не является таким критическим вопросом. Поскольку F-16 могут работать с наших взлетно-посадочных полос при определенных доработках. Все эти вопросы решаются.

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Поэтому мы имеем сегодня от США и президента Джо Байдена «зеленый свет», чтобы страны, которые имеют на вооружении эти самолеты, могли передавать на тех или иных условиях их Украине. Это касается как самолетов, так и определенных типов вооружения, в которых нуждается сегодня Украина.