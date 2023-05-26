Швеция не против обучать пилотов на истребителях Gripen, но Украина пока не просила — министр обороны 26 мая, 15:02 Jas 39 Gripen (Фото:Финский музей авиации через Википедию)

Швеция «попытается удовлетворить» вопрос по обучению украинских пилотов на истребителях Gripen, если Украина обратится с такой просьбой, но их пока передавать не будет.

Об этом министр обороны Пол Йонсон заявил CNN в пятницу, 26 мая, комментируя сообщения СМИ о том, что украинцы точно пройдут обучение на шведских самолетах.

По его словам, министерство обороны Украины запросило «ограниченную оперативную оценку» истребителя Gripen Fighter, и сейчас Стокгольм работает над тем, «чтобы удовлетворить критерии этого запроса».

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«Мы стремимся поддержать Украину всеми возможными способами, и если они хотят, чтобы их пилоты оценили Gripen, мы попробуем это сделать, хотя определенное решение остается за обеими сторонами», — сказал Йонсон.

Он подчеркнул: хотя Швеция и готова обучать украинских пилотов, эти истребители сейчас передавать не будут.

«Мы ничего не исключаем, когда речь идет о поддержке Украины. Однако на данном этапе не сможем предоставить поддержку ВСУ в виде шведских истребителей Gripen», — добавил министр.

25 мая Йонсон встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым в Киеве. В частности, обсуждали авиационную коалицию. Также Стокгольм пообещал в течение лета передать САУ Archer.

Журнал The Economist ранее в своем материале называл шведские Gripen «идеальными» для Украины: их разрабатывали специально для защиты воздушного пространства Швеции от российских самолетов, кроме того, они могут садиться на короткие взлетно-посадочные полосы и автомобильные дороги.

25 мая в ходе встречи в формате Рамштайн решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды.

