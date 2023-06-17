Украинские пилоты могут научиться управлять F-16 за четыре месяца — Резников 17 июня, 01:02 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Пилоты ВС ВСУ могут освоить истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны союзники. Четырехмесячный срок выглядит реалистичным.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Настоящему Времени.



Чиновник отметил, что в настоящее время продолжаются публичные обсуждения, сколько времени нужно украинским пилотам, чтоб освоить F-16.

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Инфографика: НВ

«Звучит уже всем известный период: после тестирования наших двух пилотов в США считается, что до 6 месяцев будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением, наверное, полетят быстрее», — сказал глава Минобороны.

Резников уточнил, что речь идет о свободных полетах, с маневром, ночью и в паре.

«Я думаю, за 4 месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять», — подчеркивает министр.

В этом контексте он напомнил, что украинские военные очень быстро осваивали управление и использование западных образцов вооружения. Так, например, если стандартное время подготовки экипажа системы ПВО Patriot составляет 10 месяцев, украинские бойцы обучились за 10 недель.

«Поэтому я уверен, что пилоты полетят быстрее, нежели за 6 месяцев. Однако не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживание, оружейники, заправщики и так далее. Это сложнейшая техника. Вот этот курс обучения, он дольше чем 4 месяца… Параллельно нужно готовить инфраструктуру: нужно подготовить для этого аэродромы, подготовить укрытия, нужно обслуживать», — отметил Резников.