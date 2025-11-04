Армия РФ продолжает свое накопление в Покровске, пишут аналитики (Фото: DeepState / Telegram)

Российские войска продолжают наращивать силы в Покровске Донецкой области , постепенно закрепляясь в черте города. Об этом сообщает аналитический проект DeepState во вторник, 4 ноября.

По информации аналитиков, враг фиксируется и терпит поражение почти по всей территории города, однако при этом продолжает продвижение и обустраивает позиции в захваченных районах.

Российские подразделения создают места накопления техники и живой силы, налаживают логистику для дальнейшего просачивания вглубь Покровска. Одновременно украинские силы продолжают наносить удары по скоплениям противника и проводят зачистки в городской застройке, в частности благодаря активной работе пилотов дронов.

По данным DeepState, в районе между Покровском и Гришино продолжаются бои за контроль над ключевыми участками снабжения, определяющими возможность удержания города. Аналитики отмечают, что ситуация на южных окраинах остается критической. Враг уже обустраивает оборонительные позиции и частично контролирует местность, что значительно усложняет блокирование его дальнейшего продвижения.

DeepState также предупреждает, что под угрозой оказывается Мирноград, который фактически отрезается от внешнего сообщения. Если тенденция сохранится, город может оказаться в окружении без возможности полноценного закрепления украинских сил, добавляет проект.

Ситуация в Покровске — главное

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолоцированные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.

4 ноября ГУР опубликовало видео операции, которая продолжается в Покровске.