Российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска Донецкой области, пытаясь полностью захватить город. Как свидетельствуют геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября, оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска.

Об этом говорится в новом обзоре Института изучения войны (ISW) по итогам 1 ноября.

Российские пропагандисты заявляют, что оккупанты якобы зашли еще глубже в центр города, а также продвинулись в сторону населенного пункта Котлино, говорится в обзоре. Старший офицер одной из украинских бригад, обороняющей это направление, сообщил hromadske, что российские оккупанты сейчас захватили около 60% территории Покровска и уже зашли в Родинское и Мирноград.

Инфографика: ISW

В то же время новые геолокационные кадры показывают, что украинские защитники удерживают позиции, а иногда даже продвинулись в центре Родинского — в районе, который, по словам пропагандистов, был под контролем россиян, отмечают аналитики. Старший сержант одной из украинских бригад, воюющей на востоке в районе Константиновки и Дружковки, сообщил 1 ноября, что российские войска заметно уменьшили активность в этом направлении после неудачного штурма 27 октября. По его словам, вероятно, часть своих подразделений россияне перебросили, чтобы усилить наступление на Покровск и Мирноград.

Инфографика: ISW

Украинский оператор дрона, который работает в Покровске, рассказал hromadske, что российские силы пытаются тактически изолировать отдельные украинские позиции в городе. По словам представителя украинской бригады, ситуация со снабжением в этом районе остается сложной, однако российские войска пока не смогли перерезать украинские наземные пути сообщения.

Украинский военный из Мирнограда сообщил, что российские подразделения на севере Покровска и северо-востоке Мирнограда чувствуют себя «уверенно». По его словам, российские операторы FPV-дронов находятся на расстоянии, с которого могут угрожать украинским путям поставки между Покровском и Мирноградом.

Офицер одной из украинских частей в Мирнограде добавил, что россияне почти полностью контролируют огонь вдоль узкой дороги, по которой доставляют ресурсы в город. Из-за активного использования дронов и подвижного характера боев ситуация на фронте в районе Покровска остается сложной.

31 октября украинские военные провели воздушную десантную операцию на западе от Покровска. Как сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Воздушно-десантных войск, десантирование прошло успешно. По данным источников ISW в Главном управлении разведки, в спецоперации участвовали несколько вертолетов, которые высадили подразделения спецназа в районах, которые ранее россияне объявили «захваченными». В ГУР объяснили, что эти территории имеют важное значение для украинской логистики в направлении Покровска. Геолокационные кадры, обнародованные 31 октября, показывают момент высадки украинских военных с вертолета UH-60 Black Hawk в районе, которые ранее россияне называли «захваченными».

1 ноября министерство обороны России заявило, что его подразделения якобы отбили украинское контрнаступление. Впрочем, российские «военкоры» обратили внимание, что украинским вертолетам удалось без потерь войти в воздушное пространство, насыщенное российскими дронами, что ставит под сомнение эффективность российской противовоздушной обороны на этом направлении.

