— Я думаю, что самая острая ситуация, которая у нас есть по состоянию на сегодня, — это то, что происходит на покровском направлении. Есть достаточно много информации о том, что российские оккупанты достаточно широко просочились на территорию этого украинского города. Мы видели заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что он даже готов журналистам предоставить доступ, чтобы они посмотрели на Вооруженные силы Украины в окружении на этом участке. Он еще и про Купянск говорил. Из того, что вы видите в публичном пространстве: какие выводы вы делаете по поводу ситуации вокруг Покровска, Мирнограда и, в принципе, по поводу этого направления?

— По поводу высказываний Путина и этих медийных игр, на мой взгляд, это уже не актуально, они были сделаны давно, да и тогда это не было актуально с точки зрения практической реализации. Это был трюк в рамках психологической войны, причем направленный и на украинское общество, в попытке внушить украинцам некоторые нарративы. И, естественно, для внутреннего пользования.

Все действия тактического характера, которые предпринимались в последние дни, в том числе и действия, получившие широкий резонанс — я имею ввиду высадку бойцов Главного управления разведки Украины с вертолетов и их прорыв — все это на данный момент, насколько можно судить из открытых источников, не меняет обстоятельств: ситуация в Покровске очень и очень критическая. И, если можно так выразиться, в этом плане сложно предположить хуже.