По данным одного из источников Общественного, штурмовики украинской военной разведки вошли в районы Покровска (Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Покровске спецподразделения и авиация ГУР Минобороны начали сложную десантную операцию. Об этом сообщает 31 октября Суспільне со ссылкой на собственные источники в Силах обороны Украины.

По данным одного из источников, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными» и считают стратегически важными для украинской логистики.

Ранее журналист издания The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на информацию ГУР сообщал, что в районе Покровска украинскими бойцами начато контрнаступление — ради восстановления ключевых логистических маршрутов.

«Видео, которые мне прислали, якобы показывают десантирование с вертолетов в районах, которые, по утверждениям России, находятся под ее контролем. Не удалось независимо проверить подлинность видео», — подытожил он.

26 октября в Генштабе ВСУ подтвердили, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

28 октября украинские военные заявили, что российские войска прорвали оборону в окрестностях Мирнограда, где продолжаются интенсивные уличные бои. Впоследствии в ВСУ опровергли наличие оккупантов в Мирнограде.

29 октября российский диктатор Владимир Путин соврал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске, и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ.

Портал DeepState писал, что ситуация в Покровске «на грани критической и продолжает ухудшаться». По данным аналитиков, в город проникли сотни российских оккупантов, которые смогли сломать логистику в направлении Мирнограда. Покровск, по данным DeepState, является «большой серой зоной» — к югу от железной дороги стоят украинские позиции, а на севере действуют российские оккупанты.

30 октября главком Александр Сырский опроверг утверждение Путина о «блокировании» Сил обороны. Он заявил, что оккупанты в Покровско-Мирноградской агломерации наращивают активность, и подчеркнул, что приоритетом остается сохранение жизней украинских воинов.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

По его словам, российские войска сосредоточили в районе Покровска 170 тысяч оккупантов.

«Это очень много. И на утро, я разговаривал с главкомом, изменений на Покровском направлении нет», — подытожил президент Зеленский.