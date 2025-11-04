«Бои там действительно очень-очень тяжелые». Эксперт объяснил, какова вероятность полной зачистки Покровска от оккупантов

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло рассказал в эфире Radio NV, какова, по его мнению, вероятность полной зачистки Покровска от оккупантов.

В эфире Radio NV Жмайло рассказал, что, кроме ГУРовцев, в Покровск перебросили подразделения вновь созданных штурмовых войск, спецназ военной службы правопорядка, подразделения Сил специальных операций и механизированные бригады, поэтому в городе «есть насыщенность украинскими спецподразделениями с гораздо большим боевым духом».

Среди задач этих подразделений эксперт назвал сохранение логистических маршрутов для возможного вывода украинских войск из Покровска, «хотя бы обеспечить эту горловину в четыре километра», и операцию по улучшению тактического положения и зачистки серых зон от россиян, где это возможно.

«Мы понимаем, что есть укрепления врага на юге, есть укрепления врага на западной его окраине. Мы понимаем, что „серяк“ растянулся и на северные окраины. Мы можем говорить о более-менее устойчивом контроле восточной части города. Но, я думаю, суть этой операции — максимально истощить врага», — отметил Жмайло.

Также среди главных задач в Покровске он назвал стабилизацию линии соприкосновения.

«Мы не знаем, будет ли полная зачистка. И военные сами говорят, что шансы, конечно же, 50 на 50. Но задача, я думаю, здесь аналогичная — перемолоть как можно больше живой силы и, как тараканов, не выпустить из Покровска максимально долго россиян», — заявил эксперт.

По словам Жмайло, «после проходов таких важных узлов обороны» российские оккупанты пытаются вырваться на оперативное пространство, то есть в поля, как после оккупации Авдеевки.

«Я думаю, поэтому сейчас там спецназовцы, есть логика в украинской операции в Покровске. И, соответственно, бои там действительно очень-очень тяжелые. Потому что есть большое перемешивание подразделений, есть взаимная инфильтрация. Скажем так: сказать, что вопрос города решен — нет, не сказать. Сказать то, что это уже наша победа — нет, такого говорить нельзя. Есть очень и очень четкие задачи — обеспечить возможный выход, уничтожить как можно больше врага и продержаться как можно дольше, чтобы аналогично сбить вот этот наступательный потенциал русни», — подытожил эксперт.

Ситуация в Покровске — последние новости

4 ноября аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупанты продвинулись в Покровске.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

1 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что окружения или блокирования украинских военных на Покровском направлении нет и там продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

31 октября о том, что на Покровском направлении нет окружения Сил обороны, но ситуация остается сложной, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

31 октября ряд СМИ написал о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией лично руководил глава ГУР Кирилл Буданов