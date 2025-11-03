«Фиксируется почти во всех кварталах». Военный рассказал о ситуации в Покровске и «мешке», который хочет создать враг

Российский оккупант на одной из улиц Покровска (Фото: Скриншот видео / Шершні Довбуша / Telegram)

Российские захватчики уже заходят почти во все районы Покровска Донецкой области , применяя тактику малых пехотных групп.

Об этом в понедельник, 3 ноября, в эфире Киев 24 рассказал командир взвода беспилотных систем Шершні Довбуша 68-й отдельной бригады с позывным Гусь.

«Враг фиксируется практически во всех кварталах и районах города. Теми же группами в несколько бойцов, которых мы своим наблюдением находим и сразу оперативно отрабатываем всеми имеющимися средствами. От FPV-дронов и сбросов до артиллерии», — сообщил военнослужащий.

По его словам, российские захватчики не контролируют ни одной части Покровска.

«Ситуация действительно неустойчивая, позиции определенные могут переходить из рук в руки, и о стабильном контроле врагом какой-то части города сейчас нельзя говорить. Это все серая зона», — подчеркнул боец.

Фото: Фрагмент карты DeepState

Гусь сообщил, что больше всего усилий россияне прилагают в попытках закрепиться в южных кварталах Покровска.

«Это микрорайоны Солнечный, Шахтерский, Лазурный. Там они очень большие прилагают усилия, чтобы закрепиться. Очень сильно давят с запада в направлении на Гришино, чтобы с одной стороны подойти с запада, с юго-запада, а с другой стороны с северо-востока, там, где бои за Родинское происходят, Красный Лиман, такие активные зоны боев. И они очень хотят с двух направлений сойтись и закрыть этот мешок», — рассказал Гусь о планах захватчиков.

Защитник добавил, что от выполнения этой задачи россияне еще «очень далеки» благодаря действиям Сил обороны.

1 ноября 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ заявил, что украинским силам «в результате успешных контрдействий» удалось улучшить тактическое положение в нескольких кварталах Покровска, где продолжаются ожесточенные бои. Там отметили, что ситуация в городе остается сложной и динамичной.

2 ноября аналитики проекта DeepState констатировали, что российские оккупационные войска продвинулись в Покровске.

В свою очередь эксперты Института изучения войны (ISW) сообщили, что войска РФ продолжают усиливать наступательные операции в Покровске и в его окрестностях, чтобы захватить город и замкнуть «карман», в котором находятся украинские силы.