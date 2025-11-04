«Продолжаются городские бои, россиян немного отбросили». В 7-м корпусе ДШВ рассказали о ситуации в Покровске

Ситуация в Покровске Донецкой области остается динамичной, там продолжаются городские бои. Россияне осуществляют атаки артиллерией, дронами и управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев Укринформу во вторник, 4 ноября.

Он отметил, что основные очаги боев находятся на флангах украинской полосы обороны и северо-востоке Покровска, где идет активная зачистка от оккупантов.

Реклама

По словам Окишева, россияне пытаются продвинуться по городу и закрепиться на окраинах, однако успеха не имеют.

«Главная сложность в том, что бои продолжаются в городской застройке. Также это логистические вопросы, потому что наши логистические пути сейчас находятся под огневым контролем противника», — рассказал представитель 7-го корпуса.

Он также отметил, что сейчас Силы обороны несколько отбросили россиян, что позволило создать логистический коридор для усиления украинских военных.

Окишев отметил, что основной целью украинских сил сейчас является подвижка оккупантов на северо-восточных окраинах города и размыкание кольца, чтобы россияне потеряли огневой контроль над украинской логистикой.

Ситуация в Покровске — главное

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Эксперты со ссылкой на геолоцированные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября, сообщали, что оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.