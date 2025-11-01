По данным издания, по меньшей мере 10 военных высадились в городе с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцию осложняла активность российских дронов, но вертолет успешно приземлился, рассказал источник в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ.

Точные место и дата высадки спецназовцев в Покровске неизвестны.

31 октября о специальной операции ГУР Украины в Покровске сообщили также источники Суспільного. По данным издания, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Также о высадке с вертолета написал журналист The Economist Оливер Кэррол.

New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет. Главком ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение Владимира Путина о «блокировании» Сил обороны в Донецкой области.

Институт изучения войны 31 октября сообщал, что Силы обороны ведут контрнаступление в Покровске и на северных окраинах города и имеют незначительные продвижения.