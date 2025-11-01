Высадка ГУР в Покровске: операцию контролировал лично Кирилл Буданов — Reuters
Высадка спецназовцев ГУР МО в Покровске Донецкой области (Фото: Скриншот видео / Oliver Carroll / Х)
Операцией по высадке украинского спецподразделения в Покровске Донецкой области руководил лично начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает агентство Reuters 31 октября.
По данным издания, по меньшей мере 10 военных высадились в городе с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцию осложняла активность российских дронов, но вертолет успешно приземлился, рассказал источник в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ.
Точные место и дата высадки спецназовцев в Покровске неизвестны.
31 октября о специальной операции ГУР Украины в Покровске сообщили также источники Суспільного. По данным издания, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Также о высадке с вертолета написал журналист The Economist Оливер Кэррол.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет. Главком ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение Владимира Путина о «блокировании» Сил обороны в Донецкой области.
Институт изучения войны 31 октября сообщал, что Силы обороны ведут контрнаступление в Покровске и на северных окраинах города и имеют незначительные продвижения.