Зеленский о Покровске: Ситуация сложная, но окружения Сил обороны нет

На Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения военных Сил обороны Украины там нет, заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 31 октября, пишет Интерфакс-Украина .

По его словам, российские войска сосредоточили в районе Покровска 170 тысяч оккупантов.

«Это очень много. И на утро, я разговаривал с главкомом, изменений на Покровском направлении нет», — сказал президент.

Он напомнил, что Москва поставила задачу армии взять город, поэтому за Покровск идет «серьезная битва», но Силы обороны «контролируют ситуацию».

Зеленский провел аналогию с Курской операцией, во время которой Россия также заявляла об «окружении» украинских военных, это было ложью.

Ситуация в Покровске — главное

26 октября в Генштабе ВСУ подтвердили, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

28 октября украинские военные заявили, что российские войска прорвали оборону в окрестностях Мирнограда, где продолжаются интенсивные уличные бои. Впоследствии в ВСУ опровергли наличие оккупантов в Мирнограде.

29 октября российский диктатор Владимир Путин соврал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске, и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ.

Портал DeepState писал, что ситуация в Покровске «на грани критической и продолжает ухудшаться». По данным аналитиков, в город проникли сотни российских оккупантов, которые смогли сломать логистику в направлении Мирнограда. Покровск, по данным DeepState, является «большой серой зоной» — к югу от железной дороги стоят украинские позиции, а на севере действуют российские оккупанты.

30 октября главком Александр Сырский опроверг утверждение Путина о «блокировании» Сил обороны. Он заявил, что оккупанты в Покровско-Мирноградской агломерации наращивают активность, и подчеркнул, что приоритетом остается сохранение жизней украинских воинов.