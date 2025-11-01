«Окружения или блокировки нет». Сырский заявил, что продолжается комплексная операция по вытеснению российских сил из Покровска

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Снова на фронте. Отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении, где сейчас тяжелее всего. Заслушал доклады командиров на местах относительно текущей обстановки и имеющихся потребностей», — отметил Сырский.

По его словам, украинские подразделения сдерживают давление многотысячной группировки противника в Покровско-Мирноградской агломерации, враг пытается прорваться к жилой застройке и перерезать пути снабжения.

В то же время он отметил, что окружения или блокирования городов нет, а украинские силы «делают все для обеспечения логистики». Сырский добавил, что к операции привлечены подразделения ВСУ, операторы беспилотных систем, штурмовые группы, а также сводные силы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны.

«Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытки выполнить задание кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса», — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Ранее корреспондентка ТСН Юлия Кириенко рассказала, что глава ГУР Кирилл Буданов вместе с командирами бригад лично руководят операцией, находясь в окрестностях Покровска, но не в самом городе.

Журналистка добавила, что к обороне Покровска привлечено немало подразделений, в городе остается украинская пехота.

31 октября о специальной операции ГУР Украины в Покровске сообщили источники Суспільного. По данным издания, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Также о высадке с вертолета написал журналист The Economist Оливер Кэррол.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет. Главком ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение диктатора РФ Владимира Путина о «блокировании» Сил обороны в Донецкой области.

Институт изучения войны 31 октября сообщал, что Силы обороны ведут контрнаступление в Покровске и на северных окраинах города и имеют продвижение.