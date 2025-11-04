Покровск: готовимся к разным сценариям

Потому что это может вылезти нам боком в случае необходимости в конце концов отходить с боями (готовиться во всех смыслах надо к разным сценариям). Ведь стратегическим тот или иной населенный пункт делает не расположение или линии коммуникаций, пролегающих рядом. Стратегическим контроль над тем или иным населенным пунктом становится, когда, после его захвата, открывается свобода для масштабных действий в тылу другой стороны, чтобы подорвать всю систему обороны.

А для этого нужны, собственно, свобода и возможность быстрого движения вперед (что трудно обеспечить в условиях наличия у обеих сторон средств разведки и поражения в режиме реального времени, к тому же, РФ опирается в своей тактике сейчас не на механизированные силы, а на распыленную пехоту на своих двух ногах) и наличие эшелона развития прорыва. Сейчас в плане живой силы преимущество РФ относительное, а не тотальное, и точно у врага нет свежей группировки на 100−200 тысяч, которая могла бы действовать дальше.

Все вышесказанное не означает, что то, что происходит сейчас в агломерации Покровск-Мирноград не является кризисной ситуацией, которая показывает ряд системных проблем в Силах обороны Украины. Так же не означает того, что потеря агломерации не будет иметь последствий для нашей системы обороны.

Но свободное использование прилагательного «стратегический» становится бессознательным подыгрыванием усилиям РФ, которая свои локальные успехи на поле боя будет пытаться медийно превратить в стратегический успех, подпитывая рассказы о бесперспективности помощи Украине и безальтернативности собственного успеха.

Свободное использование слова «стратегический» также усложняет дилеммы для высшего военного и политического руководства страны. Потому что за стратегический населенный пункт бьются до конца. Хотя наша стратегия уже давно о том, чтобы разменивать территории на максимальные российские потери, при этом пытаясь сохранить собственные силы, чтобы повторять подобное на новых позициях. Пока получится.

