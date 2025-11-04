Зеленский провел встречу с военными на Покровском направлении (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими защитниками 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на Покровском направлении.

Об этом президент сообщил во вторник, 4 ноября, в соцсетях.

Зеленский сообщил, что заслушал доклады военных, обсудил ситуацию на передовой, а также вручил награды.

Реклама

«Много важных вопросов обсудили с военными: ситуацию на передовой, обеспечение позиций всем необходимым, логистику, ротации, опыт бригады, развитие направления дронов, реализацию программы контрактов 18−24, будущий переход на контрактную армию, комплектование бригады, подготовку военных и цифровизацию процессов в армии. Все вопросы проработаем», — отметил он.

Ранее в тот же день глава государства встретился с украинскими защитниками на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины Азов, который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении.

Ситуация в Покровске — главное

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.

4 ноября ГУР опубликовало видео операции, которая продолжается в Покровске.