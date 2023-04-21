Зеленский летом присоединится к НАТО 21 апреля, 18:01

Чем жила страна 21 апреля 2023 года

● Зеленский летом присоединится к НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Владимира Зеленского на саммит альянса, который состоится в июле в Вильнюсе. «Я обсудил с Зеленским приготовление к июльскому саммиту в НАТО, я пригласил его, и я рад, что он принял приглашение и посетит саммит», — заявил Столтенберг перед началом очередного заседания в формате Рамштайн.

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● Все — «за», но со временем. После вчерашнего визита в Киев Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны: Украина станет членом Альянса. По его словам, после завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины Киев должен иметь «силы сдерживания, дабы предотвратить новые атаки». Сейчас главное внимание уделяется тому, чтобы Украина победила, пояснил генсек НАТО.

«Когда война закончится, мы должны гарантировать, что история не повторится, что Россия не сможет продолжать атаковать и снова вести войну против Украины и продолжать подрывать европейскую безопасность», — уточнил Столтенберг.

● Украина сделала все для того, чтобы НАТО одобрило заявку на членство. Наибольший вклад в это внесли ВСУ. Такое заявление озвучил президент Зеленский.

Вернусь к упомянутому выше Рамштайну:

● Рамштайн: ПВО и снаряды. На сегодняшней встрече контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн обсудят три ключевых вопроса, рассказал перед ее началом министр обороны США Ллойд Остин. «Мы сосредоточимся на трех ключевых областях: противовоздушная оборона, боеприпасы и средства обеспечения», — пояснил он.

● Раньше Михаил Подоляк, советник главы ОП сообщил, что Украина будет обсуждать на Рамштайне вопросы поставок дальнобойных ракет (радиусом действия от 100 км).

● В рамках работы стран в формате Рамштайн Украине в целом было передано оружие более чем на $55 млрд, уточнил Остин.

● Abrams уже рядом. В конце мая на полигон Графенвер в Германии американцы поставят 31 свой танк Abrams. Спустя несколько недель после этого на них начнут учиться украинские военные. Тренировки продлятся около десяти недель. Об этом сообщило агентство АР, сославшись на официальных лиц.

● В ВСУ впервые показали Patriot. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук продемонстрировал зенитно-ракетный комплекс Patriot, который уже находится на боевом дежурстве в Украине. Соответствующее фото он обнародовал в ТГ. «Проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений», — подписал его Олещук. И поблагодарил украинских военных, которые досрочно завершили обучение по работе с Patriot.

19 апреля в ВСУ заявили, что Patriot уже прибыли в Украину.

● Есть и такие. 19 конгрессменов-республиканцев написали президенту США Джо Байдену письмо, в котором раскритиковала военную помощь Украине в нынешнем формате. Среди подписантов — поклонница Дональда Трампа и теорий заговора Марджори Тейлор Грин.

Конгрессмены считают, что «нынешняя стратегия санкций и длительной помощи только затягивает конфликт, что приведет к эскалации и еще большему насилию». Они обещают выступать против пакетов помощи Украине, если те «не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на то, чтобы быстро положить конец войне». По версии авторов письма, «с каждым пакетом помощи риск прямого конфликта с Россией растет»: «Терпение России к ведению марионеточной войны с НАТО может в любой момент закончиться».

В США неоднократно отмечали, что военную помощь Украине поддерживают и Республиканская, и Демократическая партии. Президент Джо Байден пообещал, что США будут помогать Украине столько, сколько нужно для победы.

● Возвращение дронов. В ночь на 21 апреля российские оккупанты атаковали столицу после 25-дневной паузы. Украинские военные сбили восемь воздушных целей. Также БПЛА атаковали Полтавскую область, там есть попадания по гражданской инфраструктуре.

● Россияне своих не бросают, россияне своих бомбят. Вечером ТГ-каналы Белгорода сообщили о взрыве, произошедшем в этом городе. В результате на одной из улиц возле центральной части Белгорода образовалась огромная воронка. Уже ночью в минобороны России признали, что на город упал авиационный боеприпас из российского истребителя-бомбардировщика Су-34. В ведомстве объяснили, что произошел «нештатный сход» бомбы, глубоко погрузившейся в землю, а затем сдетонировавшей.

Местный губернатор сообщил, что три человека пострадали, также были повреждены машины и одна из многоэтажек.

● Враг продолжает. Противник ценой больших потерь основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ утром. За прошедшие сутки, по информации военных, на этих направлениях отражено более 60 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

● «Самым горячим местом остается Бахмут. Таковым его делает враг. Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения», — написала в ТГ Анна Маляр, заместитель министра обороны.

● Они не верили в ВСУ. США в январе предупредили Киев о возможном окружении украинских военных в Бахмуте и предлагали «сократить потери», оставив город. Об этом говорится в документах по утечке Пентагона, сообщила The Washington Post.

Сражение за Бахмут продолжается с июля 2022 года. Вожаки российских оккупантов периодически заявляют о «взятии» города. Но этого до сих пор не произошло.

● Россия пытается объединить ультраправых и ультралевых политиков в Германии, дабы уменьшить помощь Украине. Об этом говорится в «секретных российских документах», полученных разведкой в ЕС, написала The Washington Post.

И наконец:

● Москва сошла с ума из-за Буданова. Лефортовский райсуд Москвы заочно арестовал руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Россияне обвиняют его в «организации терактов». Суд не указывает, о каком «теракте» идет речь, но раньше российская ФСБ называла главного военного разведчика организатором взрыва на Керченском мосту, незаконно построенном Россией на оккупированном полуострове.

● «Сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что относительно меня никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше», — заявил УП Буданов, комментируя решение московского суда.

● Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла ( Лебедя) .

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.