Ночной удар по Украине: российские оккупанты применили около десяти БпЛА типа Шахед — Генштаб 21 апреля, 07:19 Восемь шахедов были уничтожены нашими защитниками (Фото:www.npu.gov.ua)

За прошедшие сутки РФ нанесла 23 авиационных удара по Украине, ночью в пятницу, 21 апреля враг применил около десяти БпЛА типа Шахед-136 (информация уточняется), восемь из которых уничтожены нашими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генштаба в Facebook.

Российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Видео дня

Противник, ценой больших потерь, основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на них отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

За прошедшие сутки противник обстрелял населенные пункты Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка и Павловка — Сумской, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Домашнее Харьковской области.

На Купянском направлении минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровке Луганской области и Ивановка, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Идут тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Керамик, Степное, Каменку, Тонечко, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять пунктов управления противника.

