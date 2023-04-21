Кремль хочет объединить левых и правых радикалов Германии, чтобы прекратить помощь Украине — WP 21 апреля, 16:26 Флаги ультраправой партии Альтернатива для Германии (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Россия пытается объединить ультраправые и ультралевые силы в Германии, чтобы сократить помощь Украине. Об этом говорится в «секретных российских документах», полученных разведкой в ЕС, пишет The Washington Post.

Как пишет газета, в одном из файлов от 9 сентября говорится, что цель Москвы — сформировать в Германии новую политическую коалицию между левыми и правыми радикалами и получить большинство на выборах разного уровня.

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Еще одна цель — «перезагрузить» ультраправую пророссийскую партию Альтернатива для Германии (AfD) таким образом, чтобы ее поддержка среди немцев превышала те 13%, которые сейчас показывают опросы.

Также, как пишет WP, кремлевские политтехнологи написали «манифест» для этого сценария. В нем предлагают превратить AfD в партию «немецкого единства», которая объявит санкции против России, которые противоречат интересам Берлина.

В документах сказано, что объединение немецких радикалов обсуждали на встречах путинские чиновники и российские политтехнологи, а Кремль приказал стратегам «сосредоточиться на Германии, чтобы создать антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины», сообщает издание. Такое распоряжение замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отдал политтехнологам в июле 2022 года, говорится в файлах.

Вскоре после этого AfD начала поддерживать в Бундестаге депутат от ультралевой партии Die Linke Сару Вагенкнехт, отмечает WP. Уже 25 февраля 2023 года она возглавила 13-тысячный «протест» в Берлине, требуя остановить поставки оружия в Украину, в том числе танков. Там были и представители AfD.

Доходил ли этот «манифест» к кому-то из членов ультраправой политсилы, непонятно. В документах нет доказательств того, что российские стратеги обсуждали это со своими союзниками в Германии. Однако журналисты WP выяснили, что на момент разработки планов официальные лица РФ общались как минимум с одним человеком, близким к нескольким политикам AfD.

В сентябре 2022-го WP сообщала, что за последние восемь лет Россия потратила как минимум $300 миллионов на подкуп иностранных политиков.



16 апреля Welt сообщила, что российские спецслужбы начали использовать Tinder для вербовки политиков и военных в ФРГ.

