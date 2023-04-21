Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Буданова по делу о «терроризме» 21 апреля, 15:15 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в пятницу, 21 апреля. Россияне обвиняют его в «организации терактов».

Информацию обнародовали на официальном судебном портале.

Как сообщает Медиазона, Буданова обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: в «организации террористического сообщества», «террористическом акте», «незаконной операции со взрывчатыми веществами».

Видео дня

Суд не указывает, о каком «теракте» идет речь, но раньше кремлевская ФСБ называла главу украинской разведки «организатором взрыва» на Керченском мосту 8 октября 2022 года, который Россия незаконно построила в оккупированном Крыму.

В ГУР обвинения отвергли, назвав их «бредом». Буданов обещал, что Крымский мост разрушат, когда украинские войска освободят от российских оккупантов Крым.