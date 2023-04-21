Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Буданова по делу о «терроризме»

21 апреля, 15:15
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Кирилл Буданов (Фото:NV)

Кирилл Буданов (Фото:NV)

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в пятницу, 21 апреля. Россияне обвиняют его в «организации терактов».

Информацию обнародовали на официальном судебном портале.

Как сообщает Медиазона, Буданова обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: в «организации террористического сообщества», «террористическом акте», «незаконной операции со взрывчатыми веществами».

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Суд не указывает, о каком «теракте» идет речь, но раньше кремлевская ФСБ называла главу украинской разведки «организатором взрыва» на Керченском мосту 8 октября 2022 года, который Россия незаконно построила в оккупированном Крыму.

В ГУР обвинения отвергли, назвав их «бредом». Буданов обещал, что Крымский мост разрушат, когда украинские войска освободят от российских оккупантов Крым.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Москва Теракт Крымский мост Кирилл Буданов

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