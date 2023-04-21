США в январе считали, что Бахмут падет, и советовали Украине отвести войска — WP 21 апреля, 09:41 Украинский военный вблизи Бахмута, 7 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

США в январе предупредили Киев о возможном окружении украинских военных в Бахмуте Донецкой области и предложил «сократить потери», покинув город. Об этом говорится в документах из утечки Пентагона, сообщает The Washington Post.

Как пишет газета, в оценке Вашингтона говорится, что постоянное продвижение российских войск с ноября 2022 года «поставило под угрозу способность Украины удерживать город», и ВСУ, вероятно «будет угрожать окружение, если они не отойдут в течение следующего месяца».

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Еще в одном «секретном документе» разведки США якобы подробно описано, как Украина может использовать современные боеприпасы, информационные кампании и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы «навязать будущую цену» российским войскам, говорится в материале.

Также в файлах были предложения о том, как ухудшить моральный дух россиян и поощрять дезертирство с помощью «физиологической операционной кампании». В другом пункте был совет для Украины атаковать большие скопления российских сил комбинацией артиллерии и ракет класса «земля-воздух», чтобы противодействовать волнам штурма.

Битва за Бахмут продолжается с июля 2022 года. Главари российских оккупантов периодически заявляют о «взятии» города. Однако украинское командование опровергает фейки, заявляя, что в Бахмуте уничтожают и истощают лучшие подразделения РФ.

19 апреля командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян, нанося им значительные потери.

По словам президента Владимира Зеленского, в случае поражения украинских войск в Бахмуте давление как со стороны международного сообщества, так и внутри страны усилится, а глава Кремля сможет «продать эту победу».