19 конгрессменов написали Байдену письмо с призывом ограничить военную помощь Украине 21 апреля, 01:49 Флаги США и Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Группа конгрессменов от Республиканской партии написала президенту США Джо Байдену письмо, в котором раскритиковала военную помощь Украине в нынешнем формате.

Документ подписали 19 законодателей от Республиканской партии, в нем повторяются некоторые нарративы российской пропаганды, в частности, о якобы «марионеточной войне» США с Россией в Украине. Среди подписантов — сторонница Дональда Трампа и теорий заговора Марджори Тейлор Грин.



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В письме утверждается, что «нынешняя стратегия санкций и продолжительной помощи только затягивает конфликт, что приведет к эскалации и еще большему насилию». Группа конгрессменов заявляет, что будет выступать против пакетов помощи Украине в будущем, если они «не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на то, чтобы быстро положить конец войне». По их версии, «с каждым пакетом помощи риск прямого конфликта с Россией растет».



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«Терпение России к ведению марионеточной войны с НАТО может в любой момент кончиться», — сказано в письме.



Авторы письма также критикуют поставку Украине РСЗО HIMARS, которую «восприняли как серьезную провокацию». Они утверждают, что «финансирование иностранной войны» наносит ущерб американским налогоплательщикам и истощает военные запасы США, а также способствует сближению России и Китая. Они предлагают Байдену «выступать за мирный договор между двумя сторонами».

В США неоднократно подчеркивали, что военную помощь Украине поддерживают и Республиканская, и Демократическая партии. Президент США Джо Байден говорил, что США будут помогать Украине столько, сколько потребуется.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным после попытки аннексии Россией захваченных украинских территорий.