Зеленский принял приглашение на саммит НАТО — Столтенберг 21 апреля, 12:03 Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит альянса, который состоится в июле в Вильнюсе.

По словам генсека, Зеленский принял приглашение.

«Я обсудил с Зеленским приготовление к июльскому саммиту в НАТО, я пригласил его, и я рад, что он принял приглашение и посетит саммит», — сказал он перед заседанием в формате Рамштайн.

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Столтенберг заявил, что в ходе саммита страны должны подтвердить поддержку Украины столько, сколько нужно.

Также должны принять многолетнюю программу которая поможет Украине перейти от советских стандартов и доктрин к доктринам НАТО.

29−30 июня в Мадриде состоялся саммит НАТО, на котором утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса. В ней Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

Перед лидерами стран НАТО выступил Зеленский, он призвал Альянс отвечать на угрозы РФ.