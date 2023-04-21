США в мае отправят в Германию 31 танк Abrams: после этого стартуют учения ВСУ — AP 21 апреля, 13:17 Танки M1 Abrams и другая техника в США, 2 июля 2019 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США начнут учить украинских военных управлять танками Abrams в ближайшее время. Они продлятся около десяти недель, сообщает Associated Press, ссылаясь на официальных лиц.

Официально об учениях для бойцов из Украины объявят в пятницу, 21 апреля.

Собеседники агентства рассказали, что на полигон Графенвер в Германии в конце мая будет поставлен 31 танк. Через несколько недель после этого украинские военные начнут тренировки.

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Всего в них примут участие около 250 бойцов: одни будут учиться управлять танками, другие — их ремонтировать и обслуживать, пишет AP. Танки для учений не будут из числа тех, которые Вашингтон передаст Киеву — США уже обновляют 31 M1-A1 Abrams для отправки на передовую.

Ранее в Пентагоне заявили, что обещанные танки передадут Украине до конца 2023 года.

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20 февраля президент США Джо Байден заявил, что всего союзники Украины «направили на защиту почти 700 танков». По словам главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран планируют передать Киеву более 150 танков Leopard.

