Украина сделала все для положительного ответа на заявку в НАТО — Зеленский 21 апреля, 00:49 Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве, 20 апреля 2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина сделала все для того, чтобы НАТО одобрило заявка на членство. Самый большой вклад в это внесли Вооруженные силы Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена. Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Спасибо всем партнерам, которые нас в этом поддерживают», — сказал Зеленский.

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В четверг, 20 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. Это его первый приезд в столицу Украины с начала полномасштабного вторжения России.