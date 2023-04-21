Все страны-члены НАТО согласны: Украина вступит в Альянс — Столтенберг

21 апреля, 10:45
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

После визита в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по блоку согласны: Украина станет членом Альянса.

Об этом он сказал перед встречей в формате Рамштайн на авиабазе в Германии в пятницу, 21 апреля, сообщает SkyNews.

По словам Столтенберга, после завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины у Киев должны быть «силы сдерживания, чтобы предотвратить новые атаки». Сейчас главное внимание уделяется тому, чтобы Украина победила, говорит генсек НАТО.

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«Когда война закончится, мы должны гарантировать, что история не повторится, что Россия не сможет продолжать атаковать и снова вести войну против Украины и продолжать подрывать европейскую безопасность», — заявил он.

21 апреля Столтенберг приехал в Киев с первым с начала большой войны визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» по поводу членства страны в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступления в блоку.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Украина

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