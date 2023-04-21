ВСУ впервые показали ЗРК Patriot на боевом дежурстве 21 апреля, 11:27 Командующий Воздушными силами Николай Олещук возле ЗРК Patriot (Фото:Николай Олещук / Telegram)

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук продемонстрировал зенитно-ракетный комплекс Patriot, который уже находится на боевом дежурстве в Украине.

Соответствующее фото он обнародовал в своем Telegram-канале.

«Проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений», — заявил Олещук.

Он также поблагодарил украинских военных, которые досрочно завершили обучение по работе с Patriot.

Видео дня

Командующий Воздушными силами ВСУ отметил, что Украина уже имеет на вооружении ряд современных зенитно-ракетных комплексов. В частности, NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard.

Также Олещук призвал западных партнеров предоставить ВСУ современные истребители F-16.

Инфографика: NV

19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Patriot позволит сбивать баллистические ракеты Искандер-М и отгонять российскую авиацию от украинских границ.