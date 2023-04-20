«Огромнейшая воронка». РосСМИ сообщили о сильном взрыве в Белгороде — фото, видео 20 апреля, 22:34 Воронка на улице российского Белгорода (Фото:Осторожно, новости / Telegram)

Telegram-каналы страны-агрессора России сообщили о сильном взрыве в Белгороде вечером в четверг, 20 апреля.

Обновлено в 00:01. В минобороны России признали, что на Белгород упал российский авиационный боеприпас с бомбардировщика Су-34. Страна-террорист называет это «нештатным сходом» бомбы.

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Канал Жесть Белгород опубликовал фото «огромнейшей воронки» на одной из улиц недалеко от центра города. Канал Блэтгород утверждает, что «звука взрыва как будто не было, но была мощная вибрация». Канал Baza сообщает, что взрыв повредил часть дома, а в одной из квартир якобы «обнаружили осколки снаряда».

Также сообщается, что «ударной волной» машину забросило на крышу магазина, а асфальт «буквально вывернут наизнанку».

Перед этим росСМИ утверждали, что «над областью громко». Местный губернатор Вячеслав Гладков подтвердил взрыв и «образование воронки радиусом 20 метров», но не сообщил подробности.

«Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи», — утверждает российский чиновник.



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Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие только для освобождения своей территории.