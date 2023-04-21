ПВО и не только. Глава Пентагона озвучил вопросы, которые обсудят на встрече в формате Рамштайн 21 апреля, 12:41 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в пятницу, 21 апреля, на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн обсудят три ключевых вопроса.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«На сегодняшней Контактной группе, мы сосредоточимся на трех ключевых областях: противовоздушная оборона, боеприпасы и средствах обеспечения», — сказал он.

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По его словам, Украина срочно нуждается в помощи западных партнеров, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и силы от российской ракетной угрозы.

Остин заявил, что «доблесть и мастерство украинских войск вдохновили мир».

«От битвы за Киев до освобождения Херсона Украина вновь и вновь демонстрировала силу свободных людей, борющихся за свои права», — сказал он.



21 апреля состоится очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Президент Владимир Зеленский считает, что союзники Украины на встрече должны обсуждать предоставление украинской армии дальнобойного оружия.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.