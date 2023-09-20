Дружба с Польшей обостряется просто на глазах 20 сентября, 18:55

Чем жила страна 20 сентября 2023 года

● Польський прем'єр погрожує. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький пригрозив, що його країна розширить заборону на імпорт українських продуктів, якщо Україна «буде ескалувати конфлікт». Так він відреагував на заяву заступника міністра економіки та торгівлі України Тарас Качка, який попередив, що Україна запровадить ембарго на помідори, цибулю, капусту та яблука з Польщі. Проте потім він пояснив, що це «останній пункт» у плані дій, перший пункт — це пошук домовленостей.

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Моравецький зазначив, що Польща готова й надалі допомагати Україні, але не ціною «дестабілізації польського ринку». Він підкреслив, що запроваджена заборона на імпорт українських товарів зберігатиметься до тих пір, поки не будуть напрацьовані певні механізми для співпраці.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових у Польщу, Болгарію, Румунію, Угорщину та Словаччину за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил, зокрема запровадить заходи з контролю за експортом.

У Польщі, Угорщині та Словаччини після цього заявили, що продовжать заборону на імпорт українських зернових в односторонньому порядку. Крім пшениці, ріпаку, соняшнику і кукурудзи, Польща заборонила ввезення в країну круп і борошна, а Угорщина розширила список до 25 позицій.

У Мінекономіки повідомили, що Україна подала до СОТ позови проти цих трьох країн.

● Президент Польщі Анджей Дуда на брифінгу для польських ЗМІ за межами штаб-квартири ООН у Нью-Йорку підтримав рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції та порівняв Україну з «потопельником», пояснивши, що «кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину».

● Дружба з Польщею загострюється просто на очах. Український посол у Варшаві Василь Зварич провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Польщі. Він роз’яснив позицію Києва щодо українського зерна і наголосив на некоректності заяв про «потопаючу» Україну.

Раніше посла України «терміново» викликали в МЗС Польщі на тлі заяви президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН щодо заборони на імпорт українського зерна в деяких країнах-сусідах України. Він сказав: «Тривожно бачити, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі, підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора».

● Варшава планує відстоювати свої інтереси. Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер прокоментував критичні зауваження президента Володимира Зеленського на адресу деяких європейських партнерів через обмеження на українське зерно. Він висловив сподівання, що заява про те, що деякі європейські країни діють в інтересах Росії, не стосується Польщі.

«Ми надаємо військову допомогу Україні. Але в економічних і аграрних питаннях ми повинні відстоювати польські інтереси», — сказав Мюллер.

● Польща вже готова обмежити підтримку. Польський міністр у справах Євросоюзу Шимон Шинковський вель Сенк допустив обмеження допомоги Україні на тлі конфлікту через ембарго на імпорт українських зернових.

«Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але, щоб це було можливим, ми повинні мати підтримку громадян Польщі в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки таких дій з боку поляків, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так само, як ми робили досі», — сказав міністр.

● Продовжується наступ під Бахмутом. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, повідомив у ФБ Генштаб ЗСУ.

● Мінус 520 окупантів та 37 БПЛА. В Україні за минулу добу знищили 520 російських окупантів. Загалом втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають 273 980 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4635 (+7 за добу), бойових броньованих машин — 8868 (+17), артсистем — 6096 (+34), РСЗВ — 779 (+1), засобів ППО — 526 (+0), літаків — 315 (+0), гелікоптерів — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4821 (+37) та багато іншого.

● Підрив літаків під Москвою. Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосковʼї, повідомило ГУР Міноборони. Там додали, що на аеродромі Чкаловський група слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня було суттєво пошкоджено три повітряних судна.

У ГУР зазначили, що «подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах», оскільки на аеродромі базуються урядові літаки. За інформацією розвідки, було підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спецпризначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю. У ГУР додали, що пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення.

● Сили оборони України вранці 20 вересня успішно вразили командний пункт Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового поруч із тимчасово окупованим Севастополем.

● А у Воронізький області Росії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34.

● Вночі було знищено 17 з 24 шахедів, запущених росіянами по Україні, розповіли у Повітряних силах. Але ворожі безпілотники влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці.

● У ніч на 20 вересня у російському Сочі загорівся резервуар із пальним на нафтобазі Роснафти.

● Звернув увагу на шахеди. Президент Володимир Зеленський привернув увагу генсека ООН Антоніу Гутерріша на використання Росією іранських безпілотників для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України. Сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

● На полях Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та обговорив співпрацю у сфері цивільної оборони та захисту життя людей.

● Сказав про головне. Президент Володимир Зеленський 19 вересня виступив на загальних дебатах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де нагадав світовим лідерам про злочини країни-агресора Росії, закликав відновити дію Статуту ООН і підтримати українську формулу миру.

● А ще Зеленський закликав колишнього президента США Дональда Трампа публічно презентувати свою «формулу миру» щодо війни РФ проти України.

● Фон дер Ляєн вражена. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в кулуарах Генасамблеї ООН, що вона «вражена» прогресом, якого домагається Україна в проведенні реформ, необхідних для її вступу до ЄС.

● Генсек НАТО Єнс Столтенберг у Нью-Йорку, на сесії ООН, закликав посилити допомогу Україні. На його думку, це є запорукою справедливого і тривалого миру. Генсек Альянсу впевнений, що йде «війна на виснаження», але вона не зайшла в глухий кут.

● Байден закликав не йти на поступку Путіну. Президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН підтримав Україну і закликав світову спільноту не йти на поступки агресору. Він сказав, що США підтримують зусилля України щодо досягнення дипломатичного врегулювання задля справедливого і міцного миру. Також президент підкреслив, що тільки Росія несе відповідальність за війну і тільки вона може негайно її зупинити.

● Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна «на фінішній прямій», коментуючи рішення США про можливе надання далекобійних ракет ATACMS.

● Глава Європейської Ради Шарль Мішель звернеться до Китаю безпосередньо в Раді Безпеки ООН з проханням зробити більше, щоб підштовхнути Росію до «справедливого миру» з Україною.

● Зеленська розповіла світу про страждання українських дітей. В межах 78-ї Генасамблеї ООН відбувся спеціальний захід Боротьба за майбутнє, українські діти у війні. Перша леді Олена Зеленська навела шокуючі цифри злочинів РФ і закликала ООН докласти зусиль, щоб врятувати українських дітей.

Зеленська наголосила, що з початку повномасштабного вторгнення офіційно відомо про загибель 504 дітей, сотнях поранених, за достеменно відомими даними понад 19 тис. дітей викрадено, і лише 386 Україні вдалося повернути.

І насамкінець:

● Зеленський розкрив таємниці депутатів та чиновників. Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Володимира Зеленського. Публічний доступ до реєстру відкриють одразу.

І ще:

● Буде 5G. Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив Forbes Україна, що пілотна версія зв’язку 5G може запрацювати в Україні вже 2024 року.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.