Байден призвал Генассамблею ООН не идти на уступки России 19 сентября, 18:27 Джо Байден на Генассамблее ООН, 19 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Президент США Джо Байден поддержал Украину и призвал мировое сообщество не идти на уступки агрессору во время выступления на Генассамблее ООН во вторник, 19 сентября.

Байден сказал, что США поддерживают усилия Украины по достижению дипломатического урегулирования для справедливого и прочного мира. Он подчеркнул, что только Россия несет ответственность за войну и только она может немедленно ее остановить.



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«Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена мира для России — это капитуляция Украины, ее территория и ее дети», — сказал президент США.

Ни одна страна-член ООН не сможет чувствовать себя защищенной, если мир позволит «расчленить Украину» и откажется от ключевых принципов Устава ООН ради умиротворения агрессора, добавил он.

«Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня и сдерживать других потенциальных агрессоров завтра. Именно поэтому США вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру будут и впредь поддерживать мужественный народ Украины, защищающий свой суверенитет, территориальную целостность и свободу», — заявил Байден, после чего слушатели, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, зааплодировали.

Он подчеркнул, что это инвестиция не только в будущее Украины, но и в будущее каждой страны, и повторил, что суверенитетом и территориальной целостностью нельзя жертвовать.

В понедельник вечером 18 сентября Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Нью-Йорк на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Украинский президент также встретится в Вашингтоне с Джо Байденом.