Минус 520 оккупантов и 37 БПЛА. Генштаб ВСУ рассказал о российских потерях живой силы и техники в Украине

20 сентября, 08:19
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Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 273 тысяч убитыми (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)

Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 273 тысяч убитыми (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 273 980 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 30 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 273 980 (+520) чел,
  • танков — 4635 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 8868 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 6096 (+34) ед,
  • РСЗО — 779 (+1) ед,
  • средств ПВО — 526 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4821 (+37),
  • крылатых ракет — 1479 (+0),
  • кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8633 (+32) ед,
  • специальной техники — 906 (+3).

Видео дня

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Агрессия РФ Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага силы обороны

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