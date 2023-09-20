Минус 520 оккупантов и 37 БПЛА. Генштаб ВСУ рассказал о российских потерях живой силы и техники в Украине 20 сентября, 08:19 Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 273 тысяч убитыми (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 273 980 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 30 сентября, потери РФ составляют:

личного состава — около 273 980 ( +520) чел,

+520) чел, танков — 4635 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 8868 ( +17) ед,

+17) ед, артиллерийских систем — 6096 ( +34) ед,

+34) ед, РСЗО — 779 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 526 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4821 ( +37),

+37), крылатых ракет — 1479 ( +0),

+0), кораблей/катеров — 20 ( +0) ед,

+0) ед, подводных лодок — 1 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8633 ( +32) ед,

+32) ед, специальной техники — 906 ( +3).

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Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.