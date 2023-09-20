Минус 520 оккупантов и 37 БПЛА. Генштаб ВСУ рассказал о российских потерях живой силы и техники в Украине
Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 273 тысяч убитыми (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)
В Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 273 980 военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 30 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — около 273 980 (+520) чел,
- танков — 4635 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 8868 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 6096 (+34) ед,
- РСЗО — 779 (+1) ед,
- средств ПВО — 526 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4821 (+37),
- крылатых ракет — 1479 (+0),
- кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8633 (+32) ед,
- специальной техники — 906 (+3).
Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.