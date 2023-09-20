Зеленский призвал Генсека ООН обратить внимание на шахеды 20 сентября, 03:47 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский привлек внимание Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на использование Россией иранских беспилотников для атак на портовую и агропромышленную инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает Офис президента.



Президент поблагодарил ООН за усилия по минимизации последствий полномасштабной российской агрессии и выразил надежду на дальнейшую активную помощь в оперативном реагировании на насущные потребности украинского населения в гуманитарной сфере.

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Стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.

Президент поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 19 сентября, выступил на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где напомнил мировым лидерам о преступлениях страны-агрессора России, призвал восстановить действие Устава ООН и поддержать украинскую формулу мира.