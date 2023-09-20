Вызов украинского посла в МИД Польши: Киев предложил «конструктивный путь» решения зерновой проблемы

20 сентября, 17:21
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Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko/File Photo)

Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko/File Photo)

Украинский посол в Варшаве Василий Зварыч провел встречу с заместителем министра иностранных дел Польши. Он разъяснил позицию Киева по украинскому зерну и отметил некорректность заявлений об «утопающей» Украине.

Представитель МИД Украины в Facebook сообщил, что Киев подробно проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши.

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«Во время этой встречи украинский посол раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна», — говорится в сообщении.

Он добавил, что посол отметил некорректность заявлений об «утопающей» Украине, которое накануне сделал президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Нью-Йорк. Дуда сравнил Украину с утопающим, объяснив, что «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопающего, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть на глубину».

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«Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло», — говорится в сообщении МИД.

Ранее посла Украины «срочно» вызвали в МИД Польши на фоне заявления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН по поводу запрета на импорт украинского зерна в некоторых странах-соседях Украины.

Тогда Зеленский сказал: «Тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера».

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

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В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина «будет эскалировать конфликт».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Польша Зерно Варшава Украина-Польша Василий Зварыч

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