Силы обороны утром поразили командный пункт Черноморского флота РФ у Севастополя 20 сентября, 17:32 Дым поднимается возле Верхнесадового под Севастополем 20 сентября (Фото:скриншот видео Крымский ветер)

Силы обороны Украины утром в среду, 20 сентября, успешно поразили командный пункт Черноморского флота страны-агрессора России возле Верхнесадового рядом со временно оккупированным Севастополем. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Подробности операции не разглашаются.

20 сентября в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов — местные Telegram-каналы сообщали, что их слышали в том числе возле военных аэродромов Бельбек и Кача. Канал Крымский ветер писал о попадании в в воинскую часть российских оккупантов возле села Верхнесадовое.

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В Верхнесадовом расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ — захваченный россиянами запасной командный центр Военно-морских сил Украины.

Только за последние недели Украина нанесла несколько успешных ударов по объектам оккупантов в Крыму. Утром 14 сентября в Севастополе были повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону, которые находились на судоремонтном заводе. По данным украинской разведки, они не подлежат восстановлению.

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