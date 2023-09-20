«Решающий момент». Глава Еврокомиссии заявила, что «поражена» прогрессом, которого добивается Украина в проведении реформ 20 сентября, 10:03 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она «поражена» прогрессом, которого добивается Украина в проведении реформ, необходимых для ее вступления в ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Если они сохранят этот темп — а я вижу, что они абсолютно мотивированы, — то это решающий момент», — сказала она в кулуарах заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Bloomberg писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с послами стран Евросоюза заявила, что Украине и Молдове необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС.

Собеседники агентства заявили, что Украине и Молдове, а также другим странам, подавшим заявки на вступление в ЕС, включая пять стран Западных Балкан, являющихся кандидатами, необходимо ускорить реформы.

Движение Украины в ЕС — последние новости

Украина продолжает движение в Европейский Союз. 28 февраля 2022 года Киев подал заявку на вступление в ЕС, а 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

При этом было выдвинуто семь ключевых требований, которые она должна выполнить.

Однако несмотря на заявления украинских политиков о более чем 70% выполненного «домашнего задания», по данным Reuters, в отчете Еврокомиссии говорится лишь о выполнении двух из семи основных пунктов.