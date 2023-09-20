Ночная атака шахедов. В Кременчуге горит нефтеперерабатывающий завод, силы ПВО уничтожили 17 из 24 дронов в четырех областях — главное 20 сентября, 07:52 Вспышка от взрыва ракеты освещает Киев, архивное фоото, 30.08.2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 20 сентября, во многих регионах Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога. Россия вновь атаковала Украину шахедами.

NV следит за последствиями ночной атаки.

08:33 Ночью были уничтожены 17 из 24 шахедов — Воздушные силы

В ночь на 20 сентября 2023 года Россия вновь применила ударные БпЛА типа Shahed-136/131.

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В общей сложности были зафиксированы пуски нескольких групп ударных БпЛА (по предварительным данным, дронов было около 24) с юго-восточного и северного направлений.

В результате боевой работы 17 «шахедов» уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

«К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, в результате чего работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы», — сообщили в ВС ВСУ.

07:50 Шахеды ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, там вспыхнул пожар — ОВА

«Сегодня ночью россияне неоднократно атаковали Полтавскую область. Наша ПВО хорошо отработала по вражеским БпЛА. К сожалению, есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена. На сегодня известно, что пострадавших нет», — сообщил Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВА.



Карта тревог по состоянию на 05:00



Фото: alerts.in.ua

04:10 Отбой тревоги в Киеве и области.



Фото: alerts.in.ua

03:19 Удары по Полтавской области — глава ОВА

«Враг атакует Полтавщину. До завершения воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Все детали позже», — сообщил Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВА.



02:40 СМИ сообщают о взрывах в Киевской области.



02:13 Воздушная тревога в Киеве.

02:00 Мониторинговые паблики сообщают о работе ПВО по БПЛА в Черниговской области



По состоянию на 02:00 Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения врагом БпЛА в регионах, где объявлена тревога.



Фото: alerts.in.ua