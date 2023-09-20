В Польше допустили ограничение помощи Украине из-за зернового конфликта 20 сентября, 09:42 Польша (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк допустил ограничение помощи Украине в случае отсутствия общественной поддержки на фоне конфликта из-за эмбарго на импорт украинских зерновых.

Об этом сообщает PAP.

«Мы хотели бы и в дальнейшем поддерживать Украину, но, чтобы это было возможным, мы должны иметь поддержку граждан Польши в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так же, как мы делали до сих пор», — сказал он.

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Отвечая на вопрос о конфликте с Украиной из-за эмбарго на зерно, Шинковский вел Сенк отметил, что польское правительство, учитывая интересы фермеров, «неумолимо» в этом вопросе и добавил, что, по его мнению, шаги, которые предпринимает Украина, якобы негативно влияют на отношения между двумя странами.

«Действия Украины не производят на нас впечатление… но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это можно увидеть в опросах, в уровне общественной поддержки дальнейшей поддержки Украины. И это вредит самой Украине», — сказал министр.

На вопрос о том, какие последствия будет иметь введение одностороннего эмбарго на украинское зерно для отношений Польши с Еврокомиссией, он подчеркнул, что правительство ссылалось на положения договора, принимая это решение, а Европейская комиссия «не предпринимала никаких формальных шагов против Польши». Шинковский вель Сенк выразил надежду, что Еврокомиссия «будет уважать суверенное правовое государство-член для защиты собственных интересов в важном секторе экономики».

Он также отметил, что Украина, как страна с очень развитым аграрным сектором, должна осознавать, что для того, чтобы вступить в ЕС, она «должна выполнить ряд конкретных условий».

«Украинское сельское хозяйство, конечно, может иметь доступ к европейским рынкам, но не таким образом, чтобы это представляло угрозу для польских фермеров», — подчеркнул министр.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.



В Польше, Венгрии и Словакии после этого заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

Президент Польши Анджей Дуда на брифинге для польских СМИ за пределами штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке поддержал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции и сравнил Украину с «утопленником», объяснив, что «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину».

Протесты фермеров начались и в Болгарии. Они связаны с решением парламента разблокировать импорт сельскохозяйственных продуктов из Украины. После этого страна приняла решение запретить импорт семян подсолнечника из Украины в ближайшее время.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович также заявил, что его страна является транзитной страной и не будет импортировать украинское зерно.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий, который будет предусматривать план действий по контролю за экспортом четырех групп агротоваров из Украины.