Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах — Генштаб ВСУ 20 сентября, 07:40 Украинские военные обстреляли оккупантов из самоходной гаубицы 2С1 Гвоздика (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, сообщил в Facebook Генштаб ВСУ в среду, 20 сентября.

В Генштабе заявили, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области. Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имели.

Видео дня

По данным Генштаба, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.



На Запорожском направлении атаки армии РФ в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области завершились для российских оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.

17 сентября Силы обороны освободили Клещиевку.