Премьер Польши угрожает расширить запрет на импорт продуктов, если Украина будет «эскалировать конфликт» 20 сентября, 13:29 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина «будет эскалировать конфликт».

Об этом сообщает Polsat News.

«Я предупреждаю украинскую власть: если она будет эскалировать конфликт, мы добавим больше продуктов под запрет на экспорт на территорию Польши», — сказал он.

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Так Моравецкий отреагировал на заявление заместителя министра экономики и торговли Украины Тараса Качка, который предупредил, что Украина введет эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши. Однако потом он пояснил, что это «последний пункт» в плане действий, первый пункт — это поиск договоренностей.

Моравецкий отметил, что Польша готова и в дальнейшем помогать Украине, но не ценой «дестабилизации польского рынка».

Он подчеркнул, что введенный запрет на импорт украинских товаров будет сохраняться до тех пор, пока не будут наработаны определенные механизмы для сотрудничества.

«Мы первыми много сделали для Украины, поэтому ожидаем понимания наших интересов. Мы будем отстаивать свои интересы со всей решимостью. Это означает, что, конечно, мы уважаем все проблемы с украинской стороны, но для нас интересы нашего фермера являются важнейшими», — сказал Моравецкий.

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии после этого заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий после того, как Польша, Венгрия и Словакия заявили об эмбарго на импорт украинских зерновых.

Президент Польши Анджей Дуда на брифинге для польских СМИ за пределами штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке поддержал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции и сравнил Украину с «утопленником», объяснив, что «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину».