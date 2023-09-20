«Надеюсь, это не о Польше». Представитель польского правительства прокомментировал резкое заявление Зеленского и вспомнил украинских олигархов 20 сентября, 11:32 Пётр Мюллер (Фото:Twitter/Piotr Müller)

Представитель правительства Польши Петр Мюллер прокомментировал критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес некоторых европейских партнеров из-за ограничений на украинское зерно.

В комментарии RMF FM он выразил надежду, что заявление Зеленского о том, что некоторые европейские страны действуют в интересах России, не касается Польши.

«Надеюсь, это не слова в адрес Польши. Название нашей страны там не упоминалось. Я не хотел бы их (эти слова — ред.) так трактовать… Мы оказываем военную помощь Украине. Но в экономических и аграрных вопросах мы должны отстаивать польские интересы», — сказал он.

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Ситуацию с ограничениями на украинское зерно Мюллер не считает торговой войной. В то же время действия украинских властей назвал «непонятными».

«Я думаю, к сожалению, также есть лобби украинских олигархов, которые являются крупнейшими владельцами аграрных хозяйств в Украине. И это тоже определенное политическое влияние, которое действует внутри Украины», — заявил представитель польского правительства.

Во вторник, 19 сентября, во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский сказал:

«Тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера».

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии после этого заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий после того, как Польша, Венгрия и Словакия заявили об эмбарго на импорт украинских зерновых.