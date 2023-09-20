Неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье — ГУР 20 сентября, 11:39 В ГУР заявили, что неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье (Фото:https://t.me/DIUkraine)

Неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье, сообщило Главное управление разведки Украины в среду, 20 сентября.

В украинской разведке рассказали, что на аэродроме Чкаловский группа следственного комитета РФ расследует диверсию, в результате которой в понедельник, 18 сентября, были существенно повреждены два самолета и один вертолет.

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В ГУР заявили, что «событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах», поскольку на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

По информации разведки, неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбиванию ударных дронов над Московской областью.

В ГУР рассказали, что повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, который находился рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.

Россия проводит мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения в местных СМИ информации о событии.