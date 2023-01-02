Ракеты и дроны Путина не достигают цели 2 января, 17:33

Чем жила страна 2 января 2022 года

● Сили ППО збили все. У ніч на 2 січня українські сили протиповітряної оборони збили 100% іранських дронів — було їх 39, якими РФ намагалася атакувати Україну, повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, також ППО знищили два безпілотники Орлан-10 та ракету Х-59.

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● Ситуація контрольована, але є пошкодження: станом на ранок 2 січня ситуація в енергосистемі України залишається повністю контрольованою. Однак після нічної атаки дронів є пошкодження енергетичної інфраструктури, повідомили в Укренерго.

● Над Києвом збили 22 ворожі БПЛА з 39-ти. У столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Крім того, уламки пошкодили балкони багатоповерхівки в Деснянському районі.

● Блекаута не буде. Блекаут в Україні можливий лише теоретично, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. «Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, які забезпечують стабільність її роботи. Це стосується і генерації та передачі електроенергії. Впевнений, що система утримається і далі за подальших можливих ударів», — пояснив він.

● Ракетний терор Путіну не допоміг. 85% українців проти територіальних поступок РФ заради досягнення миру. Цей показник фактично не змінився з початку жовтня, тобто, після продовження ракетного терору РФ. Такі результати опитування КМІС (4−27 грудня, 2005 респондентів). Не змінилася і кількість тих, хто виступає за переговори та готові відмовитися від певних територій — 8%.

В усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів східних областей, де тривають найінтенсивніші бої, 80% проти поступок (готові на них лише 9%). Серед мешканців південних областей — 82% проти поступок (готові - 10%).

● Де ворог втратив найбільше. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 107 440 своїх військових, за минулу добу — 720. Такі дані станом на ранок 2 січня оприлюднив Генштаб ЗСУ. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямах.

Також окупанти втратили понад 19,5 тис. одиниць техніки, серед якої: танки — 3031 (+0 за добу), бойові броньовані машини — 6093 (+9), артсистеми — 2027 (+6), реактивні системи залпового вогню — 423 (+0), засоби ППО — 213 (+0), літаки — 283 (+0), гелікоптери — 269 (+0), безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1836 (+44) та багато іншого.

● Визнали, але знизили втрати. У міноборони РФ визнали удар ЗСУ з РСЗВ HIMARS у новорічну ніч по будівлі в окупованій Макіївці, де розселили мобілізованих російських окупантів. Але там заявили, що загинуло 63 російських військових, а два снаряди були збиті засобами ППО. У той же час згідно з даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок атаки було знищено близько 400 загарбників, ще близько 300 отримали поранення. Та й російський терорист Ігор Гіркін підтвердив інформацію про знищення сотень російських військових внаслідок ракетного удару по казармі.

● І про ставлення росіян до своїх вбитих: у соцмережах з’явилося відео підготовки до відправки у РФ тіл ліквідованих в Україні окупантів з ПВК Вагнера. Проконтролювати процес прибув і їхній ватажок, близький до Кремля воєнний злочинець Євген Пригожин. «Їхній контракт закінчено. Поїдуть додому за тиждень», — заявив він на тлі навантаження гори трупів у чорних мішках.

● Трохи бавовни. Влада Брянської області РФ заявила про атаку безпілотника у Климівському районі. За словами губернатора Олександра Богомаза, внаслідок удару спалахнув об'єкт енергетичної інфраструктури. Крім того, з’явились повідомлення про сильний вибух, який стався вночі в районі військового аеродрому Балтімор у Воронежі. Інформації про його наслідки поки що не надходило.

● Триває бій за ключову трасу. За даними британської розвідки, протягом останніх п’яти днів російські та українські сили ведуть бої за контроль над трасою Р66 на північ від утримуваного Росією міста Кремінна в Луганській області. У зведенні відомства у Twitter йдеться, що ця траса є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Бєлгородської області. Її використання було перервано українською артилерією з жовтня, але якщо Україні вдасться забезпечити безпеку маршруту, це, швидше за все, ще більше підірве російську оборону Кремінної.

● ЄС відмовився від 90% нафти з РФ. ЄС радикально зменшив енергетичну залежність від Росії, а санкції наносять і будуть наносити значних збитків економіці РФ та Кремлю. Про це заявив Укрінформу Матті Маасікас, посол ЄС в Україні. «ЄС ухвалив дев’ять пакетів санкцій, що були ретельно розроблені, аби підірвати здатність Росії фінансувати війну. Ми радикально зменшили енергетичну залежність від Росії, адже однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а відтак і позбавлення Москви відповідних доходів», — пояснив він.

● Лідери Євросоюзу порушать питання переговорів щодо членства України в ЄС на наступному саміті Україна-ЄС на початку 2023-го, наголосив Маасікас.

● МВФ працює над тим, аби працювати щодо допомоги. Міжнародний валютний фонд працює над тим, щоб фінансово допомогти Україні, заявила CBS Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник МВФ. Відповідаючи на запитання журналіста про те, що Україні у 2023 році знадобиться $55 млрд фіндопомоги, і чи готовий МВФ брати участь у її наданні, Георгієва сказала: «Ми працюємо над підтримкою України. На сьогоднішній день ми надали міжнародним фінансовим організаціям найбільший обсяг фінансування для України, $2,7 млрд у вигляді надзвичайного фінансування, і ми працюємо на 2023 рік, щоб стати значною частиною підтримки України». «Я очікую, що на початку 2023-го ми звернемося до нашого правління з проханням. Ми оцінили потреби України в межах від $3 до $5 млрд на місяць. Те, що Путін зробив із руйнуванням критично важливої інфраструктури в Україні, це жахливо, і це означає, що в наступні місяці країна перебуватиме на верхній межі цього діапазону, тому що вона поставлена в жахливе становище, щоб відновити доступ до електропостачання, опалення, водопостачання. У мене є родичі в Україні. Тут холодно, темно та страшно», — сказала Георгієва.

На фоні допомоги, яку надавали Україні у минулому році деякі країни, $2,7 млрд від МВФ виглядали не дуже солідно.

І для фіналу:

● Підсумки року від Залужного. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підбив у ФБ деякі підсумки 2022 року: «Рік, який назавжди змінив нас, наше сьогодення та майбутнє. Рік, що увійшов до світової історії. Під ім'ям України та її Збройних Сил». Він написав, що Сили оборони звільнили 40% захоплених після 24 лютого територій і 28% усіх окупованих країною-агресором РФ територій. Після звільнення правобережної частини Херсонської області площа деокупованих територій сягнула майже 40 тис. кв. км. Активна лінія фронту зараз становить 1500 км, захисники України стримують ворога на сухопутній ділянці протяжністю 3786 км.

Державні нагороди за мужність і героїзм під час відсічі російської агресії отримали, як вказав Залужний, майже 29 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, звання Героя України отримали 160 військових. Відзнаки За мужність і відвагу від початку агресії здобули 44 військові частини, 59 бригад і два окремі батальйони отримали бойові прапори.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.